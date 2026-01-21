Haberler

Samsun'da uyuşturucudan 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K.'nın adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Haberler.com
