Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri, tespit edilen adreste arama yaparak uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu M.S'nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

