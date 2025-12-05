Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Emniyet ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ve madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel