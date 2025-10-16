Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sürücüsü ihtara uymayınca takiple durdurulan otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Gökhan Korkmaz, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Efeler'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.