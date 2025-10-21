Haberler

Uyuşturucu Şüphelisi Ayaklarıyla Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi H.Ş., ayağının tökezlemesi sonucunda yere düşerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi H.Ş., ayağı tökezleyince yere düşüp, yakalandı. Üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ekipleri, İlkadım ilçesinde devriye görevinde bulunduğu sırada Kilise Kavşağı'nda hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçta yolcu olarak bulunan H.Ş., polisleri görünce hızla araçtan inip koşmaya başladı. Takip sırasında şüpheli, Saitbey Parkı'na geldiğinde ayağı tökezleyince düştü. Ardından gelen polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin, ayağının tökezleyip, polise yakalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
