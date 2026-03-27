Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 9 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan S.K. polisin çalışması sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 9 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Daha sonra harekete geçen ekipler, S.K.'yi ilçe merkezindeki caddede yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı