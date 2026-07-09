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Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Haber Videosunu İzle
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
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Samsun'un Atakum sahilinde yeniden açan endemik kum zambakları, hem doğayı güzelleştiriyor hem de sıkı koruma altında bulunuyor. Koruma altındaki bu nadir bitkiyi koparanlara ise 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, yaz mevsiminde açan beyaz çiçekleriyle kumsallara ayrı bir güzellik katıyor.

UYARI TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ

Ancak koruma altındaki bu endemik bitkiyi koparanları ise ağır bir ceza bekliyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine uyarı tabelaları yerleştirildi.

CEZASI BİR SERVET

2026 yılı itibarıyla kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor. Yetkililer, kum zambaklarının doğal yaşam alanlarında bırakılması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez duyduklarını belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen tüm kum zambaklarının daha etkin şekilde korunması gerektiğini dile getirdi.

BÖLGENİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA

Yaz aylarında açan hoş kokulu beyaz çiçekleriyle dikkat çeken kum zambakları, özellikle Atakum sahilindeki kumsallarda doğal olarak yetişirken, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli değerleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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