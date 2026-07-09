Isparta korkutan orman yangını, alevler ormana sıçradı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlerin geniş bir bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla çok sayıda ekip, havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerindeki arazide meydana geldi. Kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hızla yayıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ZAMANLA YARIŞ: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının daha geniş bir ormanlık alanı tehdit etmesini önlemek amacıyla ekipler adeta zamanla yarışıyor. Söndürme çalışmalarına karadan müdahale eden itfaiye araçlarının yanı sıra havadan da destek veriliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA