Kars'ta firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstasyon Mahallesi Tren Garı mevkisinde rutin uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine Y.A'yı durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan Y.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan sorgulamada Y.A'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.