Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalandı.

Hükümlü adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.