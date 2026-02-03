Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan ve dün havalimanında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek örnek verdi.

Yağcı, İl Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra İstanbul Jandarma Komutanlığına götürülmüş, buradan da serbest bırakılmıştı.

Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı öğrenilmişti.

Barış Murat Yağcı, dün havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
