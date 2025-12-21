Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

GARİPOĞLU'NUN EVİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
title