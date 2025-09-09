Uyuşturucu Satışından 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık G.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 16 Ocak'ta sanığın polis ekiplerince Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 4,02 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak G.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık G.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.