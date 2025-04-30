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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
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Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan H.Y., 15 yıl 9 ay hapis cezası ve 270 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ve 270 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 12 Ağustos 2024'te Ulucami Mahallesi'ndeki parkta peçeteye gizlediği 3,85 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti bisikletle yanına gelen kişiye sattığı sırada polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın ele geçirilmesi de dikkate alınarak, H.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık H.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 270 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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