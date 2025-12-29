Haberler

Aydın'da 34 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 34 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari Üzeyir Eptilik, polis operasyonuyla saklandığı evdeki mutfak dolabında yakalandı ve tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan hakkında kesinleşmiş 34 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Üzeyir Eptilik, polis ekiplerince saklandığı evdeki mutfak dolabında yakalandı. Adliyeye sevk edilen Eptilik, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla; hakkında uyuşturucu satmak suçundan 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Üzeyir Eptilik'in, Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Eptilik'i saklandığı mutfak dolabında yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü Eptilik, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
