Aydın'da 34 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla; hakkında uyuşturucu satmak suçundan 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Üzeyir Eptilik'in, Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Eptilik'i saklandığı mutfak dolabında yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü Eptilik, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.