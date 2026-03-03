Konya'da usulsüz 7 bini aşkın reçete yazan psikiyatristin yargılandığı davada mütalaa verildi

Konya'da özel muayenesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık psikiyatri uzmanı F.K. ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanık F.K, insanları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını savunarak, "Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. İnsanları tedavi etmek, uyuşturucudan kurtarmak istiyordum. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen diğer sanıklar, tahliyelerini ve beratlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 54 kişinin beraatini, 14 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "resmi izne veya reçeteye bağlı uyuşturucu maddelere ilişkin suçlar" kapsamında 4 yıl 2 ay, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12,5 yıl ve 1 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların beyanlarının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor F.K'nin, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, sanıkların, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı öne sürülmüştü.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yakalanan 74 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla dava açılmıştı.