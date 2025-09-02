Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

AYDIN'da polisin eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umutcan Olgaç (26), tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeybek Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan aramada 100 gram skunk ele geçirildi. Evdeki Umutcan Olgaç gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,