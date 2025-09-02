Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 100 gram skunk ele geçirildi. Umutcan Olgaç, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

AYDIN'da polisin eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umutcan Olgaç (26), tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeybek Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan aramada 100 gram skunk ele geçirildi. Evdeki Umutcan Olgaç gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

Sıfır aldı, kusurlu çıktı! Otomobildeki yazıyı gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.