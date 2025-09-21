Haberler

Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 146 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit'te uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 146 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
