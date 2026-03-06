İzmir'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan D.K. tutuklandı. Operasyonda 352 sentetik uyuşturucu hap ve tabancalar ele geçirildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.K'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, satışa hazır 352 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi, D.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp