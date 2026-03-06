Haberler

İzmir'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan D.K. tutuklandı. Operasyonda 352 sentetik uyuşturucu hap ve tabancalar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.K'ye ait eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, satışa hazır 352 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi, D.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
