Payas'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada 3 kişi gözaltına alındı. Araçta uyuşturucu maddeler ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve araçtaki T.B, İ.M. ve F.İ'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel