Payas'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçtaki T.B, İ.M. ve F.İ'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.