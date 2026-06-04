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İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 135 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 135 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 135 şüphelinin yakalandığını, 129'unun tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını, 129'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 jandarma personeli katıldı. 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 129'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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