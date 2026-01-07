Haberler

Ankara-63 ilde uyuşturucu operasyonları;162 tutuklama/ Haber eklendi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 63 ilde 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 424 şüpheli yakalanırken, 162'si tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 424 şüphelinin yakalandığını ve 162'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 424 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

