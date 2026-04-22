69 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 586 Kilo Uyuşturucu ve 4,7 Milyon Hap Ele Geçirildi, Bin 18 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bin 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar düzenlendi."

İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Kocaeli, Uşak, Denizli, Tekirdağ, Çorum, Çanakkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Çankırı, Elazığ, Hatay, Muğla, Van, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Aydın, Kırklareli, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Niğde, Batman, Hakkari, Kastamonu, Eskişehir, Bayburt, Tokat, Kilis, Mardin, Aksaray, Bolu, Burdur, Düzce, Rize, Şırnak, Sinop, Zonguldak, Trabzon, Ağrı, Giresun, Karabük, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Isparta, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Edirne, Kırıkkale ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlara 1.527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.018 şüpheli yakalandı. 478'i tutuklandı. 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA