Sakarya'da uyuşturucu etkisinde kazaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu etkisindeyken maddi hasarlı trafik kazasına karışan 3 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu etkisindeyken maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen otomobil sürücüsü Z.A. (32) ile araçtaki V.B. (25) ve H.B. (29) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
500

