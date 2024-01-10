Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Davası: Mahkeme Başkanı, Sanıklara Seslendi

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK ZONGULDAK'ta uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurduğu, üye olduğu veya örgüte yardım ettiği iddia edilen 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma görüldü. Tutuksuz sanıklardan M.C.K.'ye İstanbul'dan kiralık araçla dönerken otobüsle gönderdiği paket sorulunca 'ısıtıcı' olduğunu söyledi. Dün tutuklanan Hüseyin Pirecioğlu ise 'Bonzai iyi ısıtır başkanım' diyerek mahkeme başkanına seslenince salonda gülüşmeler oldu. Bazı sanıklar ve F.K.'nın karakoldaki ifadeleriyle çelişkili beyanlarından sonra mahkeme başkanı, "Siz bu Emircan'dan neden bu kadar korkuyorsunuz. Şimdi siz yolda yürürken ayağınız burkulsa savcı, Emircan'dan bilecek. Devletten büyük kimse yok, kimden korkuyorsunuz. Bir büyük Allah var." dedi.

Zonguldak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 5 Mayıs'ta 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, Emircan İleri'nin (43) lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri (43) ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz sanıklardan 2'si ise işledikleri başka suçlardan dolayı tutuklandı. Dün başlayan yargılamada, polis ifadesinde örgüt şemasını açıklayan ancak mahkemede ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyip duyduğu dedikoduları anlattığını ifade eden Hüseyin Pirecioğlu (44), duruşma sonunda tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık sayısı 17'ye yükseldi.

'MET İÇMEKTEN KAFAYI YEMİŞLER'

32 sanığın yargılanmasına bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Uyuşturucu ticareti suçlamasını reddeden F.K., uyuşturucu maddeyi sadece Ejder İleriden aldığını söyledi. Diğer sanıklardan bazılarıyla birlikte masa kurulacağı iddiası sorulan sanık, "Bunlar met içmekten kafayı yemişler. Ne konuştuklarını bilmiyorlar. Öyle bir yapılanma duymadım. Ben de kafayı yemek üzereyken şimdi içerideyim." cevabını verdi.

MAHKEME BAŞKANI: DEVLETTEN BÜYÜK KİMSE YOK KİMDEN KORKUYORSUNUZ

Karakoldaki ifadesinde Emircan İleri hakkında 'uyuşturucu baronu' ifadesini kullanan F.K. mahkemede yapılanmayı duymadığını söyleyince, mahkeme başkanı, "Siz bu Emircan'dan neden bu kadar korkuyorsunuz. Şimdi siz yolda yürürken ayağınız burkulsa savcı Emircan'dan bilecek. Devletten büyük kimse yok, kimden korkuyorsunuz. Bir büyük Allah var." dedi.

SAVUNMAYA KARŞI ÇIKINCA SALONDA KAHKAHA ATILDI

SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuksuz sanık M.C.K., İstanbul'a kiralık araçla gidip bir paketi otobüsle göndermesi sorulunca önce 'hediyelik eşya' olduğunu söyledi. Daha sonra 'ısıtıcı aldım.' dedi. Koca, "İşimiz uzun sürer diye ısıtıcıyı otobüsle gönderdik. Kimin adına gönderdiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra ben aldım. Pakette ısıtıcı vardı." dedi.

Dün tutuklanan Hüseyin Pirecioğlu, "Bonzai iyi ısıtır başkanım" diyerek mahkeme başkanına seslenince salonda kahkaha atıldı. Isıtıcı nerde diye sorulan sanık 'evde ama fazla ısınmaktan yandı' diye cevapladı. Pirecioğlu da 'bonzaiyi yakmış bu' dedi. Salonda gülüşmeler oldu.

'KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞIP UYUŞTURUCU ALIYORUZ'

Polisin dinlemesine takılan 'amca yapacak mısın, ciroyu artırdım 4 buçuk yaptım.' şeklinde konuşmaları olan Ogün Akbulut, "Mert'le ikimiz kaçak ocaklarda çalışıyoruz. Kazandığımız parayla da uyuşturucu alıyoruz. Enes, Mert ve ben para katıp uyuşturucu alacaktık. İçmek için daha yüksek miktarda alacaktık. Fiyatlar artmadan daha da pahalanmadan fazla alalım diye paraları birleştirdik." diye konuştu.

'KİMSENİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPMAM'

Silahlı yaralama olayından sonra cezaevinden çıkınca aile fertlerinin öldüğünü bu sebeple de uyuşturucu içmeye başladığını anlatan Ejder İleri, "Ben uyuşturucu kullanırım ancak kimseye uyuşturucu satmam. Emircan benim amcamın oğludur. Emircan'ın bir yapılanma, grupta uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgim yoktur. Kendisiyle sık olarak bir araya gelmezdik. Genelde birbirimize telefondan hal hatır sorardık. Hakkımda örgüte üye olduğum yönünde verilen ifadeleri kabul etmiyorum. Ben bugüne kadar silahla yaralama olayından cezaevine girip çıktım ancak bunları kendi doğrularım için yaptım. Kimsenin tetikçiliğini yapacak biri değilim. Bu yöndeki açıklamalar doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Bugün 14 kişinin ifade verdiği duruşma dinlenmeyen diğer sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.