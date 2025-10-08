Uyuşturucu Bağımlısı Şizofren, Polise Bıçakla Saldırınca Bacağından Vuruldu

1) POLİSE BIÇAKLA SALDIRAN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D. (37), ailesinin isteği üzerine kendisini tedaviye götürmek için gelen sağlık ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen E.D. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.'nin tedavi görmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Talep üzerine adrese Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) görevli sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedaviyi reddeden E.D., polise ve sağlık ekiplerine mukavemet gösterdi. Bunun üzerine adrese özel harekat polisleri yönlendirildi. E.D. polislere bıçakla saldırınca polisler havaya uyarı ateşi açtı. E.D. saldırıyı sürdürünce ekipler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Adana'da polise bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.'nin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.D.'nin tabancayla ateş eden polisten sekerek kaçmaya çalıştığı, ardından gözaltına alındığı anlar yer aldı.