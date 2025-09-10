Uyuşturucu Bağımlısı Oğul, Annesi ve Üvey Kız Kardeşini Öldürdü

ŞÜPHELİ OĞLUYMUŞ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.İ.G.'nin, kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.İ.G.'nin 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki sorgusu süren M.İ.G.'nin önce annesi Dursune Bilgili'yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Eşi cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda, Havva Nur Anzerli'nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul'da toprağa verildi.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),