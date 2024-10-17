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Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Babasıyla Kavga Ettikten Sonra Polis Ekiplerine Ateş Açtı

Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Babasıyla Kavga Ettikten Sonra Polis Ekiplerine Ateş Açtı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Mesut K., babasıyla kavga ettikten sonra polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda mermiler polis aracına isabet ederken, şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mesut K. (29), adrese gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet etti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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