Uygur Türklerinin STK'lerinden Urumçi olaylarına ilişkin basın toplantısı

Uygur Türklerinin sivil toplum kuruluşları (STK), 5 Temmuz 2009 Urumçi olaylarına ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Bir restoranda yapılan toplantıya Uygur Araştırma Merkezi, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Uygur Akademisi Vakfı, Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı ile Uygur Hareketi temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet, burada yaptığı açıklamada, 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'deki olaylara ilişkin bilgi verdi.

Olayda, çok sayıda Uygur Türkünün öldürüldüğünü ve kayıplara karıştığını belirten Emet, Urumçi'de "katledilenlerin, tutuklananların ve faili meçhul cinayetlerin sayısının oldukça fazla olduğunu" savundu.

"Çin 1 Nisan 2017'de çıkardığı 'Aşırılık ve Terörle Savaş' yasasında İslamiyet'i terör suçu kapsamına aldı" diyen Emet, Çin'in bölgenin demografisini değiştirmeye çalıştığını, 2021'de Londra'da açılan Bağımsız Uygur Mahkemesinin kararı ile Çin'in politikalarının "soykırım suçu" olarak belgelendiğini ve kabul edildiğini söyledi.

Emet, BM'nin yayımladığı "Sincan'daki İnsan Hakları Durumuna İlişkin Bölgeler Arası Ortak Bildiri" adlı belgesini hatırlatarak, belgeye Türkiye, Arnavutluk ve Bosna-Hersek haricindeki İslam ülkelerinin imza atmaması sebebiyle "Doğu Türkistanlı Müslümanların" büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Urumçi olayları

26 Haziran 2009'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda, 2 Uygur Türkünün öldürülmesinin üzerine olaylar çıkmıştı.

Çin medyasına göre, çıkan çatışmada, 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştı. Uygur Türkleri, müdahale sırasında 1000'den fazla kişinin öldürüldüğünü savunmuştu.