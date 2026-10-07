Haberler

Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru için tören düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru için tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da uygulama noktasında Yusuf Eray Tekalan'ın tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Türkoğlu (37) için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ANKARA'da uygulama noktasında Yusuf Eray Tekalan'ın tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Türkoğlu (37) için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin 'şok' uygulama sırasında durdurulan otomobilde bulunan Yusuf Eray Tekalan'ın açtığı ateş sonrası, evli ve ikizleri ile birlikte 3 çocuğu bulunan polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, şehidin eşi, 10 yaşındaki oğlu Eymen ve diğer yakınlarıyla meslektaşları katıldı. Tören sırasında şehidin eşi ve oğlu Eymen, gözyaşlarına boğuldu. Şehit polisin özgeçmişinin okunmasından sonra dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin eşi ve oğlu bu sırada da gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Çubuk ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı

Kayyum yönetimindeki belediyeye operasyon! Dosyadan neler çıktı neler
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali