Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı için gözler yarın sabaha çevrildi

İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda yurt genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yurt genelinde de beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar geliyor.

"CUMARTESİ VE PAZAR KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklama ile kenttekileri uyardı. Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR YAĞACAK

Akom'dan yapılan açıklamada ise pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İSKİ DE VATANDAŞLARI UYARDI

Öte yandan İSKİ'den vatandaşlara yönelik olarak yapılan uyarıda "soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi de izole edilmelidir" denildi.