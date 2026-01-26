Haberler

Aydın'da üvey oğlu ile kavga ederken kalp krizi geçirip, öldü
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu ile tartışan Nurettin Aslıhan, kavganın ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak üvey oğlu S.K. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu S.K. ile kavga ettiği sırada kalp krizi geçiren Nurettin Aslıhan (57), hayatını kaybetti. Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, S.K.'yı gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan, henüz bilinmeyen nedenle evde üvey oğlu S.K. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fenalaşan Nurettin Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, S.K.'yı gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
