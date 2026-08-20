Yeni Evlendiği Eşinin Oğlu Tarafından Öldürülen Belediye Personeli Toprağa Verildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen belediye personeli Aziz Dönmez (45) için bugün Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dönmez, Reşadiye-Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen belediye personeli Aziz Dönmez (45) için bugün Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dönmez, cenaze namazının ardından Reşadiye-Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Serhat YILMAZ/ SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı