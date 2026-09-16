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Utku Çakırözer: "Sarayın kara düzeninde Türkiye'de gazetecilik yapmak, muhalif olmak suç sayılıyor"

Utku Çakırözer: 'Sarayın kara düzeninde Türkiye'de gazetecilik yapmak, muhalif olmak suç sayılıyor'
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, "Sarayın kara düzeninde Türkiye'de gazetecilik yapmak, muhalif olmak suç sayılıyor! Gazeteci Selahattin Günday, 2011'de kendisinin çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği gerekçesiyle; o tarihte yürürlükte bile olmayan bir kanun maddesinden tutuklandı. Dün hakkında 'ikinci tutuklama' çıktı! BirGün muhabiri Sarya Toprak ve ARD muhabiri Şener Azak, İstanbul Adliyesi önünde sadece mesleğini yaparken, haber takip ederken gözaltına alındı" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, "Sarayın kara düzeninde Türkiye'de gazetecilik yapmak, muhalif olmak suç sayılıyor! Gazeteci Selahattin Günday, 2011'de kendisinin çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği gerekçesiyle; o tarihte yürürlükte bile olmayan bir kanun maddesinden tutuklandı. Dün hakkında 'ikinci tutuklama' çıktı! BirGün muhabiri Sarya Toprak ve ARD muhabiri Şener Azak, İstanbul Adliyesi önünde sadece mesleğini yaparken, haber takip ederken gözaltına alındı" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından gazetecilerin tutuklanması ve gözalytına alınmaısna tepki göstererek şunları kaydetti:

"Sarayın kara düzeninde Türkiye'de gazetecilik yapmak, muhalif olmak suç sayılıyor! Gazeteci Selahattin Günday, 2011'de kendisinin çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği gerekçesiyle; o tarihte yürürlükte bile olmayan bir kanun maddesinden tutuklandı. Dün hakkında 'ikinci tutuklama' çıktı! 78 yaşında bir karikatürist Nuri Kurtcebe ağır hastalıklarla boğuşurken cezaevi kapısında bekletiliyor. Gazeteci Tuğba Tekerek, 2024'te yaptığı haber için gözaltına alındı, tutuklandı. BirGün muhabiri Sarya Toprak ve ARD muhabiri Şener Azak, İstanbul Adliyesi önünde sadece mesleğini yaparken, haber takip ederken gözaltına alındı. Yüzden fazla kişi polis şiddetiyle gözaltına alındı, onlarcası tutuklandı. Onlarca gazetecinin, avukatın, yazarın, hak savunucusunun sosyal medya hesabı 'milli güvenlik' bahanesiyle tek tek susturuluyor, karartılıyor. Hukuku keyfi kararlarla, adaleti intikamla, gazeteciliği suçla eş tutan bu baskı rejimine teslim olmayacağız!"

Kaynak: ANKA
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