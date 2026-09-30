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Üsteğmen Alper Yalçın Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başladı

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Üsteğmen Alper Yalçın Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başladı
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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına Üsteğmen Alper Yalçın getirildi. Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, göreve başladı; ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Üsteğmen Alper Yalçın getirildi.

Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, tayini çıkan Binbaşı Onur İstanbul'un yerine İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı.

Üsteğmen Yalçın, ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.

Kaynak: AA
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