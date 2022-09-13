Usta Yönetmen Jean-Luc Goddard Hayatını Kaybetti

Sinema tarihinin usta yönetmenlerinden, 'Yeni Dalga' akımının öncü ismi Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya sinemasının ustalarından 91 yaşındaki yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Godard, 3 Aralık 1930'da Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. 60'lı yıllarda çektiği filmlerle Fransız sinemasında başlayan 'Yeni Dalga' (Nouvelle Vauge) akımının öncü isimlerinden birisi olan yönetmen "Serseri Aşıklar", "Hayatını Yaşamak", "Çılgın Pierrot", "Erkek Dişi", "Çinli Kız", "Her şey Yolunda" gibi kültleşen filmlere imza atmıştı.

Eric Rohmer, Jacques Rivette ve François Truffaut gibi çağdaşlarıyla birlikte Godard, 1950'lerin sonlarında Fransa'da ortaya çıkan deneysel bir film hareketi olan 'Nouvelle Vague'da (Fransız Yeni Dalgası) önemli bir figürdü.

1960'LI YILLARA DAMGA VURDU

Paris'te 1930 yılında dünyaya gelen Godard, İsviçre'nin Nyon kentinde büyüdü ve eğitim aldı. Babası kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru annesi ve babası boşanınca Godard, etnoloji (budunbilim) okumak için Sorbonne Üniversitesi'ne girdi. 1949'da okulu bitirdikten sonra Paris'e dönen Godard, savaştan sonra Fransız başkentinde gelişen entelektüel sine-kulüplerde doğal bir yaşam alanı buldu ve Fransız Yeni Dalgası'nın adımlarını attı.

Devrimci bir yaklaşımla örülen Godard sineması, doğaçlama bir çekim tarzına sahipti ve özellikle 1960'lara hem sanatsal hem de politik açıdan damga vurmuştu.

FRANSIZ YENİ DALGA AKIMI

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür.

Godard, Truffaut, Rohmer, Resnais gibi pek çok yetenek ile parlak bir dönem yaşayan Fransız Sineması, birçok ülkedeki sinema sektörüne yön veren bir akım haline gelmiştir. Bu süreçte yönetmenlerin bakış açıları ile şekillenen filmlerle Fransız Sineması'nın politik yüzünün de ortaya çıktığı görülür. Politik yüzünün de açığa çıktığı bu oluşumun içinde farklı, isyankar, yaratıcı, zorlayıcı, devrimci tarzı ve tavrı ile ortaya çıkan bir isim olan Jean Luc Godard akımın en önemli isimlerinden biri olmuştur.

Fransız Yeni Dalga Akımı, 1950'li yılların sonuna doğru ortaya çıkan ve 1958-1962 yılları arasında en verimli ve etkin olduğu dönemi yaşayan; sinemanın klasik/geleneksel anlatı yapısına karşı tepkili olan bir grup sinemacının belirlediği birtakım unsurların şekillendirdiği manifesto ile film üretmeye başlayan yönetmenlerin ağırlıklarını koydukları ayrıca Modern Fransız Sineması'nın başlangıcı olarak kabul edilen yeni bir sinema akımıdır.