Usta Sanatçı Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı… Kerem Atabeyoğlu: Hayat Maalesef Haldun Dormen'i Kaybetti

(İSTANBUL) - Yaşamını yitiren usta sanatçı Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan oyuncu Kerem Atabeyoğlu, "Ben onu en çok oğlumun 6 yaşındayken sorduğu bir soruyla anacağım. Bir gün 'baba nasıl oluyor da Haldun ağabey gelince bütün dünya daha güzel kokuyor ve bütün renkler daha canlı görünüyor' dedi. 6 yaşındaki bir çocuğun ruhuna böyle dokunabilen bir insan elbette ölümsüzdür. Ama biz onunla beraber en güzel kokularımızdan, en güzel renklerimizden birini yitirdik. Hayat maalesef Haldun Dormen'i kaybetti" dedi.

Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi gören ve son olarak entübe edilen Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen 21 Ocak Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Haldun Dormen için bugün sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu Halit Ergenç, şunları kaydetti:

"Hayat dediğimiz işte öyle bir şey… Ben Haldun ağabeyin dokunduğu binlerce çocuktan biriyim. Birinin size 'yapabilirsin' demesi o kadar kıymetli oluyor ki. Sakin, güçlü, kendinden emin bir sesin, bazen arkanızda hissettiğiniz bir elin… Haldun ağabey pek çok insanın kafasında belki bir sürü paslı kilidi açtı bugüne kadar. Onlara yol gösterdi. Yeni ufuklar açtı önlerinde.

"Bugün burada sizin karşısınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun ağabey sayesindedir"

Ülkemizden pek çok büyük tiyatro insanı gelip geçti. Ama ben zannetmiyorum Haldun Dormen kadar çok insana, bu kadar çok nüfusa temas etmiş, onları yüreklendirip, hayatlarında kendilerini gerçekleştirmek için şans vermiş başka bir kişi yoktur bence. Ben de onlardan biriyim ve çok şanslıyım. Bugün burada sizin karşısınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun ağabey sayesindedir. Herkese ve her şeye rağmen bana inandığı ve bana birtakım sorumlulukları yükleyip 'hadi yap' dediği içindir. Yapmakla başlıyor her şey. Haldun ağabey bunu çok güzel yapan bir insandı herkes için.

Genç Haldun Dormen Amerika'dan döner dönmez ayağının tozuyla Dormen Tiyatrosu'nu kurmuştu. Bunu yaparken de tiyatromuzu kökten değiştirmişti. Abartısız, suflörsüz, tempolu yepyeni bir tiyatro anlayışı getirmişti buraya. Böylelikle de pek çok isimsiz gencin star olmasının yolunu açmıştı."

"Onu anlatmak sayfalar dolusu kitaplar yazsanız mümkün değil"

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, şunları söyledi:

"Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Biz, bugün buraya onu son kez alkışlamaya, Haldun Dormen'i ölümsüzlüğe uğurlamaya geldik. Haldun Dormen'i anlatmak o kadar zor ki… Üstelik zaman kısıtlaması var. Bu nedenle zaten onu anlatmak sayfalar dolusu kitaplar yazsanız mümkün değil. Ben onun bana çok çarpıcı gelen, çok etkilendiğim iki çok önemli özelliğini size anlatmak istiyorum.

"O konuşurdu, anlatıdı, çevresinde olanlar eğer anlayabiliyorsa üzerlerine düşen payı oradan alırlardı"

Hiç keşkeleri yoktu. En olumsuz olaylar karşısında derhal bir beyaz sayfa açar ve 'evet şekerim şimdi ne yapıyoruz' derdi. Asla arkasına bakmazdı. İnançla, cesaretle, ümitle, hayalleriyle hep ileriye dönüktü. Bir diğer özelliği, paylaşımcılığıydı. Her şeyini paylaşırdı. Yaşamını, evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgilerini, kitaplarını… Paylaşabilecek ne varsa paylaşırdı. Bir de yaşam biçimi paylaşırdı. Ama bunu belirgin bir şekilde yapmazdı. O konuşurdu, anlatırdı, çevresinde olanlar eğer anlayabiliyorsa üzerlerine düşen payı oradan alırlardı."

"Geçmişimi kaybettim, hocamı kaybettim, yönetmenimi kaybettim, rol arkadaşımı kaybettim"

Oyuncu Nevra Serezli ise, "Haldun Dormen'in Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Çok üzgünüm. Çünkü çok şey kaybettim. Geçmişimi kaybettim, hocamı kaybettim, yönetmenimi kaybettim, rol arkadaşımı kaybettim, yazarımı kaybettim, dostumu kaybettim, eğlendiğim insanı, dertleştiğim insanı kaybettim. En önemlisi de mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Ben, Metin'in diğer yarısını kaybettim. Onun için büyük acılar çekmiştim. Maalesef şimdi yine aynı acıyı çekiyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Sanatçı Erol Evgin, Dormen hakkında, "Lise yıllarında Dormen Tiyatrosu'nun müdavimiydim. Her oyuna giderdim. Haldun Dormen hayranıydım. Modern Türk tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Dostluğumuz 47 yıldır sürüyor ve devam edecek. 97 yaşında öğretmeye halen devam eden çok zarif, çok asil, dürüst, çalışkan, disiplinli ve çağdaş bakışıyla tam bir cumhuriyet aydını, Atatürk sevdalısı" diye konuştu.

"Biz onunla beraber en güzel kokularımızdan, en güzel renklerimizden birini yitirdik"

Oyuncu Kerem Atabeyoğlu ise şöyle konuştu:

"Ben hayatımın çok büyük bir bölümünü Haldun Dormen'in ışığı altında geçirdim. Yüzlerce oyun oynadık, binlerce kilometre yol yaptık. Ama onu en çok oğlumun 6 yaşındayken sorduğu bir soruyla anacağım. Bir gün 'baba nasıl oluyor da Haldun ağabey gelince bütün dünya daha güzel kokuyor ve bütün renkler daha canlı görünüyor' dedi. 6 yaşındaki bir çocuğun ruhuna böyle dokunabilen bir insan elbette ölümsüzdür. Ama biz onunla beraber en güzel kokularımızdan, en güzel renklerimizden birini yitirdik. Hayat maalesef Haldun Dormen'i kaybetti."

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, "Siz onun burada olduğuna bakmayın o eminim şu anda her zaman olduğu gibi arka sıralarda oturmuş bizi izliyordur ve içinden 'şekerim çok uzundu' diyordur. Türk tiyatrosunun duayeni, hocaların hocası, herkesin Haldun ağabeyi, can dostu… Ama benim babam. Kabul ediyorum, tiyatro onun önceliğiydi. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Tam tersi azmiyle, enerjisiyle, kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun parçası yaptı" dedi.

Dormen'in cenazesi, törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.