Usta Çizer Mustafa Delioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ressam ve çocuk kitapları çizeri Mustafa Delioğlu, Erenköy'deki Sahrayı Cedid Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gerçekçi çizim tekniği ve desen ustalığı ile tanınan, "Deli Kazım", "Gökhan" gibi popüler çizgi roman karakterlerini çizen ve 79 yaşında hayata veda eden Delioğlu'nun cenazesinde taziyeleri oğlu Emre Arın ve kızı Demet Uvezu kabul etti.

"Mustafa Delioğlu illüstrasyon dendiğinde akla gelen ilk isimdi"

Mustafa Delioğlu'nun yaptığı çalışmalarla önemli bir sanatçı olduğunu kanıtladığını belirten karikatürist Ercan Akyol, AA muhabirine, şunları anlattı:

"Mustafa Delioğlu ile 45 yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Mustafa her şeyden önce kıymetli bir ressamdı. En önemsediği mesele resim yapmaktı. Ama illüstratör olarak tanınmıştı. Yaptığı illüstrasyonlarda resmin tadını arardı. Çok çalışkandı ve geçinmek için illüstrasyonlar yapmak zorundaydı. Buna rağmen o hiçbir zaman şişirme ve baştan savma işler yapmadı. Beğenmediği bir çalışmasını hiç tereddüt etmeden yırtıp atardı. Mustafa Delioğlu illüstrasyon dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimdi. Önemli isimlerin yetişmesine vesile olmuş çok değerli bir sanatçıyı kaybettik."

Karikatürist Köksal Çiftçi ise Mustafa Delioğlu'nun "alaylı bir sanatçı" olduğunu vurgulayarak, "O bizim çok yakın bir arkadaşımızdı. Güzel sanatlarda okumamıştı fakat biz oralardan mezun olmamıza rağmen Delioğlu gibi çizebilmek için can atardık. Çok özel, Allah vergisi bir yeteneğe sahip olan bir sanatçıydı. Ayrıca çok değerli bir insandı. Hiç kimseyi usta-amatör diye ayırmazdı. Herkesi atölyesine çağıran, ikramda bulunan, kucaklayan inanılmaz güzel bir insandı. Haliyle çok genç dururdu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Usta çizerin cenazesi yakınları, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Mustafa Delioğlu hakkında

Mustafa Delioğlu, 1946'da Erzincan'da dünyaya geldi.

İllüstrasyon çalışmalarına 1968'de başlayan Delioğlu, 1975'te kurduğu atölyesinde özellikle çocuk kitapları resmetti.

Bu alanda özgün bir üslup oluşturan usta çizer Delioğlu, çok sayıda resim sergisi açtı.

Mustafa Delioğlu, 2013'te "Astrid Lindgren Anma Ödülü"ne (ALMA), 2022'de ise "Hans Christian Andersen Ödülü"ne aday gösterildi.

Pek çok ödül alan sanatçı, 2023'te Aydın Doğan Vakfı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlediği "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü"nün de sahibi oldu.