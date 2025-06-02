Çocuklar Üst Geçit Asansörüne Zarar Verdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde üst geçit asansörüne binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Çayırova Şehit Eren Bülbül Üst Geçidi'ndeki asansöre binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansör kabininin güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan olay ile ilgili hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.