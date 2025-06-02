Çocuklar Üst Geçit Asansörüne Zarar Verdi
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde üst geçit asansörüne binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde üst geçit asansörüne binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.
Çayırova Şehit Eren Bülbül Üst Geçidi'ndeki asansöre binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansör kabininin güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan olay ile ilgili hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel