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Üsküp'te Türk El Sanatları Tanıtıldı

Üsküp'te Türk El Sanatları Tanıtıldı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlikte ebru, rölyef ve hat gibi Türk el sanatları tanıtıldı. Etkinliğe katılan davetliler Türk sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi Türk el sanatları tanıtıldı.

Büyükelçilik konutunda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ülkedeki diğer büyükelçi eşleri, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin eşi Rozi Mickoska, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un eşi Maja İvanova ile çok sayıda davetli katıldı.

Şeyma Nur Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, ülkede 15 yıldır faaliyet gösteren YEE'nin katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi köklü Türk sanatlarını yakından tanıyacaklarını söyledi.

"Geleneksel sanatlarımız tarih boyunca etkileşim kurduğumuz coğrafyalarda derin ve kadim izler bırakmıştır"

Etkinlik kapsamında el emeğinin ve sabrın nasıl sanata dönüştüğünü deneyimleyeceklerini de belirten Ulusoy, "Bugün burada Türk kültürünün zarif ve eşsiz unsurlarını geleneksel el sanatlarımızı bir arada keşfetmek üzere toplandık. Geleneksel sanatlarımız tarih boyunca etkileşim kurduğumuz coğrafyalarda zerafet ve kültürel diplomasimiz adına derin ve kadim izler bırakmıştır. Bu tür etkinlikler Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü dostluğumuzu pekiştirmek adına önemli imkanlar sunmaktadır." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Türk çayı ve kahvesi ikram edilen davetliler, ayrıca ebru, rölyef ve hat gibi Türk el sanatlarını icra etme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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