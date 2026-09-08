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UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var
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UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka izlenmesi gereken 30 karşılaşmayı belirledi. Listede Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Liverpool ve Atletico Madrid, sarı-kırmızılıların ise AEK Atina ve PSG karşılaşmaları öne çıkarıldı.

  • UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka izlenmesi gereken 30 maçı seçti ve listede Fenerbahçe ile Galatasaray'ın toplam 4 karşılaşmasına yer verdi.
  • Listede 4. haftada Fenerbahçe-Liverpool, 6. haftada AEK Atina-Galatasaray, 8. haftada Atletico Madrid-Fenerbahçe ve PSG-Galatasaray maçları bulunuyor.
  • UEFA, Fenerbahçe'nin play-off'ta Lyon'u eleyerek 2008/09'dan beri elemelerdeki sıkıntılı süreci sona erdirdiğini ve 2007/08'deki çeyrek final başarısını tekrarlamak istediğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, UEFA tarafından mutlaka izlenmesi gereken 30 maç seçildi. Açıklanan listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam 4 karşılaşmasına yer verildi.

4. HAFTA: FENERBAHÇE-LIVERPOOL

UEFA'nın öne çıkardığı karşılaşmalardan biri Fenerbahçe- Liverpool mücadelesi oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğuna dikkat çekilen değerlendirmede, sarı-lacivertlilerin play-off turunda Lyon'u geçmesinin önemine vurgu yapıldı.

UEFA, Fenerbahçe'nin 2008/09 sezonundan bu yana elemelerde yaşadığı sıkıntılı süreci Lyon karşısında sona erdirdiğini belirterek, sarı-lacivertlilerin 2007/08 sezonunda çeyrek finale kadar uzanan başarısını tekrarlamak istediğine dikkat çekti.

GALATASARAY'IN AEK DEPLASMANI LİSTEDE

UEFA'nın seçtiği karşılaşmalar arasında Galatasaray'ın 6. haftada deplasmanda AEK Atina ile oynayacağı mücadele de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Yunanistan'daki karşılaşması, turnuvada takip edilmesi gereken maçlardan biri olarak gösterildi.

SON HAFTADA İKİ DEV MAÇ

Listenin Türkiye açısından en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 8. hafta oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda Atletico Madrid, Galatasaray'ın ise yine deplasmanda PSG ile karşılaşacağı mücadeleler UEFA'nın seçtiği 30 maç arasına girdi.

UEFA'nın listesine giren Türk takımlarının maçları şöyle:

  • 4. hafta: Fenerbahçe-Liverpool
  • 6. hafta: AEK Atina-Galatasaray
  • 8. hafta: Atletico Madrid-Fenerbahçe
  • 8. hafta: PSG-Galatasaray
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUnreal:

Bizim takımların değil de ,rakiplerinin isimleri yüzünden seçilmiş gibi duruyor:)))Nasıl algılarsanız...

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