11. Bilim ve Fikir Festivali'nde liseliler yarıştı

Üsküdar Üniversitesince İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen "11. Bilim ve Fikir Festivali"nde liseliler geliştirdikleri projelerle yarıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde yapıldı.

Festivalde bu yıl 188 okuldan yaklaşık 3 bin öğrenci, takım halinde hazırladıkları 750 bilimsel projeyle yer aldı.

"Başımıza icat çıkar" mottosuyla düzenlenen festivale katılan öğrenciler, "Fen ve Teknoloji", "Sosyal Bilimler" ile "Sağlık Bilimleri" kategorilerinde hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin düşünme, üretme ve problem çözme becerilerini destekleyen projelerin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gürsoy, "Bir şeyi başlatmak kolay değil. Onu sürdürebilmek ise hiç kolay değil. Bugün festivalin 11'incisinde bir arada olmak gerçekten çok anlamlı." dedi.

Festivalde yer alan projelerin yalnızca teknik çalışmalar olmadığını dile getiren Gürsoy, gençlerin aynı zamanda umut, fikir ve sorumluluk duygusu geliştirdiğini anlattı.

Gürsoy, gençlerin üretmek, düşünmek ve katkı sunmak istediğine dikkati çekerek "Yeter ki gençlere alan açılsın, güvenilsin ve imkan verilsin. Burada sadece projeler hazırlanmıyor. Aynı zamanda geleceğe dair fikir, umut ve sorumluluk üretiliyor. Gençler bir problem görüyor ve onun çözümüne odaklanan çalışmalar ortaya koyuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak" sözünü aktaran Gürsoy, gençlerin yalnızca akademik değil, sosyal ve üretken yönlerini de desteklediklerini anlattı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de proje tabanlı öğrenme kültürünün Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini, gençlerin bilim ve fikir üretimine yönlendirilmesinin toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin boş zamanlarını verimli alanlara yönlendirmesinin önemine işaret eden Gözen, "Gençlerimizi bir ideale yönlendirmek ve onları boş zamanı olmayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Çünkü boş zamanı kontrolsüz kalan insanlar zamanla topluma zarar verebilecek farklı meşguliyetlerin içine sürüklenebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka bazı gençlerde gerçeklik algısını bozabiliyor"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise festivalin temelinde "beyin temelli eğitim" yaklaşımının bulunduğunu belirterek gençlere bilim üretmeyi cazip hale getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Tarhan, gençlere bilim üretmeyi nasıl cazip hale getirebileceklerini düşündüklerini ifade ederek "Yapay zeka bazı gençlerde gerçeklik algısını bozabiliyor. Bu nedenle yapay zeka çağında karakterli kalmak, bugün her gencin en önemli meselesi haline geldi. Eskiden bilgelik daha ileri yaşlarla ilişkilendirilirdi. Şimdi ise genç yaşta bilge olma yolunda çabalamak gerekiyor. Bu yılki projeler gerçekten bizi şaşırttı. Çok güçlü çalışmalar var. Birçok projede patent alınabilirlik, faydalı model ya da akademik makaleye dönüşebilme potansiyeli gördüm." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Festival Koordinatörü Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, etkinliğin gençlerin proje geliştirme tutkusunu destekleyen bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını anlattı.

Prof. Dr. Ergüzel, "Bilim ve Fikir Festivalimizin gayesi, aramızdaki çok sayıda Asaf Emir'i bulmak ve destek ihtiyacı olan, sağlıkta, mühendislikte, sosyal bilimlerde öğrenme ve proje geliştirme tutkusu taşıyan gençlere bir ekosistem oluşturmaktır." dedi.

Öğrencinin projesi MS hastalığının erken teşhisine katkı sağladı

İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencisi olan, geçen yıl "Fen ve Teknoloji" kategorisinde birincilik elde eden Asaf Emir Özdemir ise geçen yıl geliştirdikleri yapay zeka projesi sayesinde bir çocuğun MS hastalığının erken teşhis edilmesine katkı sağladıklarını aktardı.

Yapay zekanın 7 yaşındaki bir çocukta MS hastalığına işaret ettiğini anlatan Özdemir, "Biz bunu ilk başta yapay zekanın bir hatası olarak düşündük. Ancak yine de çocuğun ailesini bilgilendirdik. Daha sonra gerçekten de bu çocukta MS hastalığı ortaya çıktı." dedi.

Festival kapsamında dereceye giren projelere toplam 600 bin lira ödül verildi. Ödülün 400 bin lirası öğrencilere, 200 bin lirası ise danışman öğretmenlere ayrıldı.

Her kategoride ilk üçe giren projeye patentleme desteği sağlanacağı kaydedildi.

"Fen ve Teknoloji" kategorisinde İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri "BİYO-MİHA", "Sağlık Bilimleri" kategorisinde İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Kontrollü Salınım Sağlayan GelMA-NCQDs Tabanlı Mikroiğne Yara Örtüsü İskelesi Tasarımı ve İn Vitro Değerlendirilmesi", "Sosyal Bilimler" kategorisinde Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Ekranın Arkasında Ne Var? Yapay Zeka Destekli Siber Zorbalık Farkındalık ve Rehberlik Modeli" projesiyle birinci oldu.