Haberler

Üsküdar'da lastiği patlayan beton mikseri devrildi; sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Şile Otoyolu'nda lastiği patlayan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

ÜSKÜDAR Şile Otoyolu'nda lastiği patlayan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobil ise devrilen beton mikserine çarptı. Kazada mikser sürücüsü yaralanırken otoyolun Şile istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Şile Otoyolu, Tantavi Tüneli girişinde meydana geldi. İddiaya göre; Şile istikametine ilerleyen Murat Topçu'nun kullandığı 34 FPG 747 plakalı beton mikserinin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. O sırada aynı yönde ilerleyen Mustafa Aydın'ın kullandığı 34 DCT 06 plakalı otomobil devrilen beton mikserine çarptı. Kazada mikser sürücüsü Murat Topçu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü Murat Topçu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Topçu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen vincin beton mikserini yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

