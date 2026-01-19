Haberler

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları nedeniyle hafta sonu hizmet veremeyeceğini açıkladı. Metro hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak ve 26 Ocak Pazartesi günü yeniden açılacak.

  • Üsküdar-Samandıra Metro Hattı 24-25 Ocak tarihlerinde hizmet vermeyecek.
  • Üsküdar-Samandıra Metro Hattı 23 Ocak'ta saat 00.00'da kapanacak ve 26 Ocak'ta saat 06.00'da yeniden açılacak.
  • Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nın, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hafta sonu hizmet veremeyeceğini bildirdi.

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METROSU İKİ GÜN KAPALI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

METRO HATTI UZATILIYOR

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahta ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
