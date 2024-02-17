Üsküdar Kitap Fuarı Kültür Sanat Etkinlikleriyle Başladı

Üsküdar Belediyesinin 9. kez düzenlediği Üsküdar Kitap Fuarı, ilk gününde birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Abdurrahman Dilipak, Serkan Bayram, Osman Sungur Yeken, Mesut Hakkı Caşın, İsmail Kara ve Yavuz Yiğit'in de aralarında bulunduğu birçok yazarın konuk olduğu fuarın ilk günü Sedat Anar konseriyle son buldu.

Münazara Hitabet Derneği Kurucu Başkanı Yavuz Yiğit, Boğaziçi Salonu'nda "Öz Güvenli Genç Olmak" başlıklı konuşma yaparak, sosyal medyanın yeni nesil üzerindeki beklenti ve baskının gençlere etkisini anlattı.

Yiğit, sosyal medyadaki olumsuz etkileşimle nasıl başa çıkılması gerektiğine değinerek, "Sizin öz güveninizi yıkan şey sizi siz olmaktan çıkaran şeydir. Öz güvenli genç olmak meselesi biraz da eyvallahınızın olmamasıdır. Sandalyenin kenarına oturmayın. O sandalyeye güçlü bir şekilde oturun. Kim olduğunuzu bilin." dedi.

Gazze'de yaşananların Batı'nın her var olan yüzünü gösterdiğini söyleyen Yiğit, gençlerin asla umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye şu anda son yüzyılın en umut veren yılını yaşıyor." ifadesini kullandı.

Yazar İsmail Kara da Avrasya Salonu'nda "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı" konulu söyleşide, bugün gelişebilmek için muğlak kalan konularda tartışabilmenin gerekliliğine dikkati çekerek, Cumhuriyet'in ilk yıllarından çok partili hayata geçene kadarki süreçte yapılabilen tartışmaların ve sorulabilen soruların bugün de var olması gerektiğini dile getirdi.

9. Üsküdar Kitap Fuarı, yazar-okur buluşmaları, imza günü, seminer ve konser gibi kültürel etkinliklerle 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.