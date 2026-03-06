Haberler

Üsküdar Belediyesi'nden 'Anne-Bebek Taksi' hizmeti
Güncelleme:
Üsküdar Belediyesi, anne adayları ve yeni doğum yapan annelerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için 'Anne-Bebek Taksi' hizmetini başlattı. Bu hizmetten, 16 haftalık hamile olanlar ve 0-6 aylık bebeği bulunan anneler yararlanabiliyor.

ÜSKÜDAR Belediyesi, anne adayları ve yeni doğum yapan annelerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla 'Anne- Bebek Taksi' hizmetini başlattığını duyurdu. Belediyeden yapılan bilgilendirmede Üsküdar'da ikamet eden en az 16 haftalık hamile anne adayları ile 0-6 aylık bebeği olan annelerin hastane randevularına ücretsiz ve güvenli ulaşım desteğinden yararlanabileceği kaydedildi.

Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, anne adayları ve anneler Üsküdar'daki devlet hastanelerinde bulunan kadın doğum ve çocuk hastalıkları branşlarına olan randevularına gidiş ve dönüşlerini belediyenin tahsis ettiği araçlarla gerçekleştirebilecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, kadın doğum doktorundan alınmış hamilelik raporu ve e-Devlet üzerinden temin edilen ikametgah belgesi ile başvurularını Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online olarak yapabiliyor. Başvurusu onaylanan anneler, randevu tarihinden en geç iki gün önce başvuru yaparak hizmetten faydalanabiliyor.

"Hafta içi 09.00 ile 15.30 saatleri arasındaki muayeneler için geçerli olan hizmetten aynı hafta içerisinde bir kez yararlanılabiliyor. Yolculuk sırasında bebeklerin araçta bulunan bebek güvenlik koltuğunda taşınması zorunlu tutulurken, araç içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı da yapılabiliyor.

"Üsküdar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Anne-Bebek Taksi' hizmetiyle, anne adaylarının ve annelerin sağlık hizmetlerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşmaları hedefleniyor. Hizmetle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için uskudar.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

