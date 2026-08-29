Haberler

Üsküdar'da trafikte saldırgan tavırlar: 2 şüpheliye 363 bin lira ceza

Üsküdar'da trafikte saldırgan tavırlar: 2 şüpheliye 363 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da motosikletle seyir halindeyken başka bir araca yönelik saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilere toplam 363 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

ÜSKÜDAR'da motosikletle seyir halindeyken başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere toplam 363 bin lira ceza yazılırken sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, 14 Ağustos'ta Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde motosikletli 2 kişinin başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen A.E.A. (22) ve G.A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak', 'sürücünün aracının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmesi' ve 'güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak' maddelerinden toplam 363 bin lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı

O sürücü tutuklandı! Görüntüyü izleyin, hak vereceksiniz

Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Bakırhan: PKK'nın dağ kadroları sosyal ve siyasal yaşama katılacak

"Elinde silah olan PKK'nın dağ kadrosu siyasal yaşama katılacak"
Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti

Kralın ölümü düğün planlarını altüst etti
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Neyi paylaşamadınız? Daha 17 yaşındaydı
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Ve Leao İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı katliama döndü: 37 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İHA'lar başkentin dibinde ölüm kustu: Gece saldırısı katliama dönüştü