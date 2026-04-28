Üsküdar'da sahte polisler 3 milyon 400 bin lira ve 165 gram altını dolandırdı

ÜSKÜDAR'da H.A.'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Banka hesaplarınızı terör örgütleri ele geçirdi, adınız sahte altın operasyonuna karıştı" yalanıyla 3 milyon 400 bin lira ve 165 gram altını alarak dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üsküdar'da 7 Nisan'da polise başvuran H.A., telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirterek, "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirmiş. Adınız sahte altın dolandırıcılığına karıştı. Evdeki altınları bize vermeniz gerekiyor" dediğini söyledi. Şüphelilere inandığını ifade eden H.A., evde bulunan 165 gram altını kapıya gelen kişiye teslim ettiğini, bankadaki 3 milyon 400 bin lirayı ise verilen hesaba havale ettiğini anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, altınları evin kapısından teslim aldığı belirlenen R.Ö. (22) gözaltına alındı. Daha önceden 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devamında kimliği tespit edilen B.C. (55) de gözaltına alındı. 22 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka kardeşinin ölüm belgesini istedi, mesajı çok yanlış anladı
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü