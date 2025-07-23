Üsküdar'da Silahlı Tartışma: Eski Eşin Kardeşi Bayraktar'ı Ezdi

Üsküdar'da Silahlı Tartışma: Eski Eşin Kardeşi Bayraktar'ı Ezdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da eski dini nikahlı eşinin kardeşiyle tartışan Ali Bayraktar, silahlı saldırı sonrası Gölbaşı'nın üzerine aracını sürdü. Olayda Bayraktar hayatını kaybederken, Gölbaşı tutuklandı.

Üsküdar'da Ali Bayraktar (67) aralarında husumet olan eski dini nikahlı eşinin kardeşi Mustafa Gölbaşı ile buluştuğu akaryakıt istasyonunda aracın içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gölbaşı silahla ateş açtı. Yaralanan Bayraktar aracını Gölbaşını üzerine sürerek ezdi. Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Bayraktar aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Gölbaşı ile Bayraktar arasında tartışma çıktı.

YARALANDI, ARAÇLA EZDİ

Tartışma sırasında Gölbaşı yanında bulunan silahıyla ateş etti. Ardından araçtan inen Gölbaşı, istasyondaki çalışanların yanına giderek durumu söyledi. Bu sırada Gölbaşı istasyon görevlileriyle aracın yanına giderken, Bayraktar aracı Gölbaşının üzerine sürerek ezdi. Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. Bu sırada istasyon görevlisi de aracın altında kalarak yaralandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bayraktar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Mustafa Gölbaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aynı gün silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölbaşı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Bayraktar'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürülerek düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! En düşük maaş...
Türkiye'nin beklediği hamle: Eurofighter anlaşması imzalandı

Türkiye'nin beklediği anlaşma imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz

Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat, peruğunu çıkarınca adeta bambaşka biri oldu

Tanımak imkansız! Kobra Murat peruğunu çıkarınca bambaşka biri oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Hastane randevularında yeni dönem! Artık MHRS'de öncelikli olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.