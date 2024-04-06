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Üsküdar'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Üsküdar'da 15 Temmuz Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şüheda Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından dualar edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Kılınan teravih namazı sonrası sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Cemaat, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi.

Görenlerin duygusal anlar yaşadığı Sakal-ı Şerif, erkek cemaatin ardından kadınların ziyaretine açıldı.???????

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine, bu gecenin manevi atmosferin yaşandığı İslam aleminin Kadir Gecesi olduğunu hatırlattı.

Şehit aileleri ile birçok şehit ve gazi derneğinin davet edildiği program düzenlediklerini belirten Turunç, şunları kaydetti:

"İnşallah çok anlamlı bir gece olacak. Ülke adına, vatan, millet ve bayrak adına bedel ödemiş şehit ailelerinin davet edildiği manevi bir atmosfer olacak. Geçmişte bu ülke için bedel ödemiş evlatların, eşlerin, babaların hatırlandığı ve tüm şehitlerimizin, sadece 15 Temmuz şehitleri değil bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerin hatırlandığı, şehit olmak için de sırada bekleyen ordu, emniyet mensubu ve sivil vatandaşlarımızın da hatırlanacağı bir geceyi ihya edeceğiz."

Kadir Gecesi programının ardından cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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